كشفت مصادر بأن مفاوضات النادي الأهلي مع النجم الجزائري الدولي بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز تطورت.

ومن المقرر أن الأهلي قد قدم عرضا بلغت قيمته بحسب تقرير نشرته شبكة 25 the athletic مليون جنيه إسترليني في الموسم.

وأضاف التقرير أن الأهلي مستعد لرفع العرض إلى 30 مليون جنيه إسترليني، واللاعب لم يحسم مستقبله بعد مع نادي مانشستر سيتي الذي يتبقى في تعاقده معه موسمين.

ويذكر أن اللاعب الجزائري شارك مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي 2022/2023 في 47 مباراة بمختلف المسابقات؛ حيث سجل 15 هدفاً وصنع 13 آخرين لزملائه خلال 3068 دقيقة لعب.