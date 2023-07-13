انتشرت جرائم إحراق المركبات في معظم محافظات المملكة، وكان آخرها ما حدث في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

وكانت الجهات الأمنية قد أعلنت القبض على مواطن، بعدما أحرق مركبة عمدا، نتيجة خلاف شخصي مع المالك، وذلك بعد انتشار فيديو للواقعة على مواقع التواصل.

ومن جانبه وضع خبير أمني نحو 6 حلول رئيسية للتصدي والوقاية من جرائم، تعمد إحراق «مركبات» الخصوم، كما نشر البرامج التوعوية المختلفة، والتشهير بالعقوبات.

وتتمثل أفضل حلول لتفادي تعرض السيارة للحريق المتعمد في تركيب كاميرات مراقبة على أسوار المنزل بالكامل، اختيار أماكن واضحة عند وقف المركبات، مع ضرورة تفعيل البرامج التوعوية والتثقيفية لإيضاح خطورة السلوك الإجرامي.

كما لابد من تجريم المتورطين فيها وإيقاع العقوبات الصارمة مع التشهير، والابتعاد عن إيقاف المركبات في المواقع المشبوهة والنائية، والتوعية في وسائل الإعلام.