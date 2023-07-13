قالت الخبيرة في مجال السيارات، سمارا، إن مشاكل السيارات الصينية تُحل مع الوقت ومبيعاتها سترتفع مع الوقت.

ولفتت إلى أن المملكة تحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث استيراد السيارات الصينية،مشيرة إلى أن 87 ألف سيارة صينية دخلت المملكة خلال الأشهر الخمس الماضية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأكدت أن وزارة التجارة ألزمت كل وكيل بفتح معارض لقطع الغيار والصيانة، متوقعة أن زيادة مبيعات السيارات الصينية بالمملكة، مضيفا أن جودة السيارة ليست ضمن أولويات البنات، وأن الأكسسورات بالنسبة لهم أهم، مشددة على ضرورة أن تهتم الفتاة بالضمان والتأكد من توفير وسائل الأمان بالسيارة.

#نشرة_الرابعة | الخبيرة في مجال السيارات @just4samara : مشاكل السيارات الصينية تُحل مع الوقت ومبيعاتها سترتفع مع الوقت pic.twitter.com/DdJGFOB2p9 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 13, 2023