تفاجئ رجل بمجموعة من الأطفال يصلون جماعة في الشارع.

وكان الرجل يقود سيارته وتفاجئ ببعض الأطفال يصلون في الشارع.

وأبدى الرجل انبهاره بما شاهده، وتوقف بسيارته وذهب إليهم والتقط لهم فيديو معربا عن سعادته برؤيته بما شاهده.