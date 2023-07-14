الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة14 يوليو

حديث مساعد العمري عن رحيل المؤشر وعمر السومة

منذ 2 ساعة
0
1056
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    وصول 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة

    وصول 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة

    منذ 19 دقيقة
    0
    1188
    موظفو تويتر المطرودون يقاضون الشركة

    موظفو تويتر المطرودون يقاضون الشركة

    منذ 1 ساعة
    0
    1264
    مشهد مسيء للعرب يدفع شركات إنتاج مسلسل كوري للاعتذار

    مشهد مسيء للعرب يدفع شركات إنتاج مسلسل كوري للاعتذار

    منذ 1 ساعة
    0
    1858

    محمد الغامدي : على الاتحاد أن يبحث لحمدالله عن نادي

    منذ 2 ساعة
    0
    1559

    نهاري آل سالم : المعيوف أفضل حارس مر بتاريخ الهلال

    منذ 2 ساعة
    0
    1024