تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫21110 مقابل الريال الواحد 0٫23722

الدولار: 3٫75195 مقابل الريال الواحد 0٫26653

درهم إماراتي: 1٫02147 مقابل الريال الواحد 0٫97898

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72534

دينار أردني: 5٫28971 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي: 12٫25354 مقابل الريال الواحد 0٫08161

دينار بحريني: 9٫95370 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري:1٫03047 مقابل الريال الواحد 0٫97043

الدرهم المغربي:0٫38870 مقابل الريال الواحد 2٫57521

الجنيه المصري: 0٫12143 مقابل الريال الواحد 8٫23490