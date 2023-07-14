شهدت أسعار النفذ مكاسب طفيفة في التعاملات الآسيوية الجمعة، وتتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل، بدعم من شح المعروض وسط توتر في ليبيا ونيجيريا وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حدا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.03 دولار