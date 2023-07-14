صرحت مصادر، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تستعد اليوم الجمعة أو بعد غد السبت لإعلان جدول الدوري السعودي الذي سينطلق يوم 11 من أغسطس (آب) المقبل.

وبحسب تلك المصادر، فإن هناك أزمة قد يواجهها الدوري بسبب عدم جاهزية بعض الملاعب، مثل ملعب الملك فهد الذي سيغيب عن استضافة المباريات حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما لن يحضر ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» قبل سبتمبر (أيلول) المقبل وسيحل مكانه ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة لنحو أربع جولات متتالية، حتى يتم تجهيزه لكونه سيكون مستضيفًا لكأس العالم للأندية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبحسب مصادر داخل وزارة الرياضةوالتي أطلعت جريدة ”الشرق الأوسط “ علي التفاصيل، فإن ملاعب الأندية مثل ملعبي الشباب والاتفاق ليست جاهزة بعد بما يكفي لاستضافة مباريات الجولة الأولى، لكن يمكنها أن تستضيف المنافسات في جولات لاحقة عقب أول فترة توقف للدوري.

وأوضحت المصادر، أن وفدًا من وزارة الرياضة زار ملعب الأمير هذلول في نجران للوقوف على جاهزيته، ويبدو أنه لن يكون جاهزًا أيضًا في الجولات الأولى، ليخوض الأخدود أول مبارياته في مدينة أبها.

كما أضافت المصادر في يونيو (حزيران) الماضي أن النادي الأهلي لن يلعب مع حامل لقب الدوري فريق الاتحاد أو النصر الوصيف، أو حتى المركزين الثالث والرابع في الدوري الموسم الماضي بسبب إلغاء هذا المعيار.

وسيبدأ الاتحاد الجولة الأولى بصفته حامل اللقب بمواجهة الرائد، بينما سيلعب الهلال أمام أبها، وسيصطدم النصر بنظيره الاتفاق في ملعب الأول بارك، بينما سيلاقي الرياض الوحدة.

وأبلغت المصادر أن لجنة المسابقات في الرابطة أنهت أعمالها بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي ولم يعد الرئيس محمد السليم والأعضاء مرتبطين بالرابطة، حيث ستدار جدولة الدوري عبر إدارة كرة القدم في الرابطة.