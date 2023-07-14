أوضحت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يعتزم عدم المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

ووفقًا لما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا” فإن اليوفي بدأ بعمل إجراءات الانسحاب من مشروع السوبر ليج وقام النادي الإيطالي بإبلاغ كل من ريال مدريد وبرشلونة.

وجاء قرار يوفنتوس بعد رحيل إدارة إنييلي الرئيس التنفيذي السابق للنادي وذلك على خلفية المخالفات المالية التي تسببت في خصم العديد من النقاط التي حرمت الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا .

وتحاول إدارة يوفنتوس في تحسين علاقتها بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي كانت تدهورت بسبب إصرار اليوفي على مشروع السوبر ليج الأوروبي.

والجدير بالذكر أن اليوفي احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، وسيشارك ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

يُذكر أن أندية الدوري الإنجليزي أعلنت انسحابها أيضاً من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي قبل بداية الموسم الماضي.