قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، لتهريبهم 102,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.