قال عبدالعزيز بن محمد الحصيني باحث في الطقس والمناخ، أن أعلى درجة حرارة سجلت في العالم خلال 24 ساعة عصر اليوم الجمعة 1444/12/26هـ المركز الأول عميدية بإيران بحرارة 50.8°C.

وأضاف الحصيني أن حرارة الأحساء في المنطقة الشرقية وصلت إلى المركز الثالث عشر بحرارة 47.3°C.

وأشار الحصيني إلى أن سماء صحو بوجه عام عدا بعض السحب العالية على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من الوسطى والغربية والجنوبية مع سحب ممطرة بعضها رعدي على مرتفعات مكة وعسير وجازان الساعة السادسة والثلث من عصر اليوم الجمعة.