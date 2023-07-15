بدأت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني التفاوض مع النصر للتعاقد مع الدولي السنغالي ساديو ماني.

وأوضحت مصادر أن إدارة بايرن ميونيخ حددت مبلغ 30 مليون يورو للتنازل عن المهاجم في االميركاتو الصيفي.

وأضافت أن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي في النصر، عقد اجتماعًا، أمس، مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال السنغالي، في مدينة مايوركا الإسبانية من أجل التعرُّف على طلبات اللاعب، تمهيدًا لإبرام الاتفاق النهائي مع إدارة النادي الألماني.

وأكد الغامدي أن إدارة النصر، بدأت التفاوض مع نظيرتها في بايرن على ضمّ المهاجم، مايو الماضي، لكن تمَّ إيقاف الخطوة بعد حل مجلس إدارة النادي، والدخول في إجراءات عقد الجمعية العمومية، التي استمرَّت أسبوعين.