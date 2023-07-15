تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫21931 مقابل الريال الواحد 0٫23702

الدولار: 3٫75133 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73631

دينار أردني: 5٫28971 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي: 12٫27019 مقابل الريال الواحد 0٫08164

دينار بحريني: 9٫95370 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري:1٫03047 مقابل الريال الواحد 0٫97043

الدرهم المغربي:0٫38870 مقابل الريال الواحد 2٫57521

الجنيه المصري: 0٫12161 مقابل الريال الواحد 8٫22289