كشفت الشرطة الأمريكية، أن أمًا مراهقة في فلوريدا قتلت طفلها من خلال إعطائه حليبًا ممزوجًا بمادة مخدرة، حتى تتمكن من النوم وأخذ قيلولة.

وذكر بيل ليبر، شريف مقاطعة ناسو، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن جرعة المخدر كانت تكفي لقتل 10 أشخاص، لافتًا إلى إنهم وجدوا الصبي البالغ من العمر 10 أشهر فاقدًا للوعي وبدون نبض في غرفة المعيشة في 26 يونيو، لم تستطع تدابير إنقاذ الحياة إنعاش الطفل.

وقال الضابط إن الأم، التي لم يكشف عن اسمها بسبب عمرها، قالت للشرطة سلسلة من الأكاذيب استمر المحققون في الإمساك بها حتى اعترفت في النهاية، مضيفًا أنه كانت الأم متعبة وتحتاج إلى الراحة،وبعد أن ملأت الزجاجة باللبن الاصطناعي، زُعم أنها أخذت حاوية حبوب برتقالية من الحمام وملأت زجاجة الطفل بما اعتقدت أنه كوكايين.