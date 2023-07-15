كشفت هيونداي النقاب عن أحدث إصدارتها الكهربائية Ioniq 5 N رسميًا ، وتعتبر السيارة أول طراز كهربائي عالي الأداء من N، لكنه لن يكون الأخير.

يتميز Hyundai Ioniq 5 N بمحركين كهربائيين، الناتج الإجمالي للنموذج هو 600 حصان (448 كيلوواط) و 545 رطل قدم (740 نيوتن متر) من عزم الدوران ، والتي يمكن أن تتغير قليلاً قبل بدء الإنتاج، ويزداد ذلك إلى 641 حصانًا (478 كيلوواط) وعزم دوران 567 رطل قدم (770 نيوتن متر) مع تشغيل وظيفة N Grin Boost ، والتي تستمر لمدة 10 ثوانٍ.

يمكن لمجموعة نقل الحركة ذات الدفع الرباعي دفع Nإلى 62 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية ، وتنخفض إلى 3.4 مع N Grin Boost، وتبلغ سرعتها القصوى 161 ميلاً في الساعة (260 كم / ساعة).

تحتوي على بطارية ذات سعة عالية تبلغ 84.0 كيلو وات ساعة، وتتميز بتقنية 800 فولت للشحن فائق السرعة ، حيث تأخذ البطارية من 10 إلى 80 بالمائة في 18 دقيقة.

يمكن للسائقين تحسين أداء البطارية من خلال التكييف المسبق للبطارية Nمن Hyundai، ويتيح ذلك للسائق الاختيار بين وضع السحب أو المسار، يعمل Track oneعلى تحسين درجة حرارة البطارية لتحقيق أكبر عدد من اللفات.

تتميز السيارة Ioniq 5 N بعجلات أكبر، ونظام مكابح متجدد محدث يساهم في وزنها، ومع ذلك ، عملت هيونداي على مواجهة الثقل من خلال البرامج والتقنيات الأخرى.

يوفر نظام N Brake Regen للطراز قوة الكبح الأساسية ، مع المكابح الميكانيكية التي تكملها حسب الحاجة ، كما هو الحال أثناء القيادة على حلبات السباق، ويمكن أن يوفر نظام الكبح المتجدد ما يصل إلى 0.6 جيجا من قوة التباطؤ في الظروف العادية وما يصل إلى 0.2 جرام عند تنشيط ABS.