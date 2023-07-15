توفيت عروس بإحدى محافظات مصر، بعد تعرضها لنزيف حاد أثناء ممارسة العلاقة الحميمة يوم زفافها مع زوجها، فيما اتهمت أسرتها العريس بالتسبب في موتها.

وكانت الفتاة مصابة بنزيف مهبلي حاد تسبب في وفاتها، فيما كشف والدها 50 عامًا، في التحقيقات أنه قرر بزواج نجلته من شاب، 24 عامًا، وعقب توجههما للمنزل وقيامه بمعاشرتها حدثت إصابتها، ثم تركها تنزف أكثر من 5 ساعات حتى ذهب بها للمستشفى.

وأقر الزوج أنه عقب قيامه بفض غشاء البكارة لزوجته، تعرضت للإصابة وحدث لها نزيف مهبلي حاد وقام بنقلها للمستشفى على الفور.