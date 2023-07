فاجأت معجبة الفنان المصري تامر حسني، خلال إحدى حفلاته بالساحل الشمالي، بصعودها إلى المسرح لأداء أغنية.

وتسببت المعجبة في إيقاف حفل تامر حسني لدقائق لحين صعودها إلى المسرح، في حفل ضمن سلسلة حفلات صيف ٢٠٢٣ في الساحل الشمالي بمصر.

وصعدت الفتاة على خشبة المسرح لغناء أغنية Come Back To Me مع تامر حسني، فيما تعالت صيحات وهتافات الجمهور.