نجح عدد من أبطال الهلال الأحمر في الجوف من إنقاذ سيدة توقف قلبها وتم إعادة النبض لها.

وكشف مقطع الفيديو أعضاء الهلال الأحمر وهم يحملون سيدة على نقالة تعرضت لأزمة صحية مع محاولات لإسعافها أثناء نقلها إلى سيارة الإسعاف.

وأوضح الفيديو أن أحد أبطال الهلال الأحمر يقوم بعمل إجراءات الإنعاش القلبي الرؤية للسيدة وهي على النقالة أثناء التوجه بها نحو سيارة الإسعاف.

وحظي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بحرص أعضاء فريق الهلال الأحمر على تقديم الإسعافات اللازمة للسيدة بشكل سريع، دون الانتظار للوصول إلى سيارة الإسعاف أو المستشفى.