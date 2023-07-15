شهدت منافسات دوري روشن للمحترفين، أطول فترة توقف، حيث بلغت نحو 49 يوماً.

وبحسب ما أعلنت رابطة البطولة، السبت، فأن فترة التوقف تلك هي الأطول خلال الدور الأول من المسابقة.

وتشهد فترة التوقف، ارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وعدد من الأندية، بمشاركات محلية وقارية وعالمية.

ويشارك الأخضر في كأس آسيا 2024، ويلعب الاتحاد بطل الدوري منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفه جدة بين 12 و22 ديسمبر المقبل، إضافة إلى تنظيم كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

وحصرت الرابطة التوقف بين يومي 28 و30 ديسمبر المقبل إلى 15و17 فبراير 2024، وذلك بين الجولتين 19 و20.