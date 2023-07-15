ظهر الإعلامي النصراوي سعيد الهلال، مطالبا بتكريم إدارة النصر على نجاحها في التعاقد مع البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وحاو سعيد الهلال أن ينسب الفضل في قدوم رونالدو إلى المملكة لنادي النصر، قائلا: “رونالدو هو بوابة فتحت أمام اللاعبين العالميين لقبول اللعب في السعودية، ويجب تكريم النصر وليس معاقبته”.

ومن جانبه قاطعه مذيع قناة “إم بي سي” حازم الغامدي، قائلا: “انت من الناس اللي مصدقين أن رونالدو جاء من إدارة النصر”، ليرد الهلال: ” لا هذا مشروع من مشاريع الدولة”، ليرد المذيع بقوله: “هذا دورك يا سعيد أن توعي الناس”.