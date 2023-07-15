تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعثة حجاج من شرق آسيا أثارت ضجة واسعة من الغضب بين الرواد باعتقادها أن مجسم الدراجة الذي يوجد في مدينة جدة والذي سُمي الميدان على اسمه كان لسيدنا آدم عليه السلام.

وظهرت بعثة الحجاج في مقطع فيديو أثناء مرورهم بجانب مجسم الدراجة، حيث أنها اعتقدت أن المجسم لسيدنا آدم عليه السلام .

والمحزن في الأمر أن مترجم البعثة نسب ميدان الدراجة إلى سيدنا آدم عليه السلام، مما أكد اعتقادهم الخاطئ، وبمجرد أن اقترب الحجاج منه بدأوا في التهليل والتكبير؛ ليأتي مغرد المقطع ويفاجئ الجميع بتعليقه ويدّعي أن هو من صمم مجسم الدراجة، على الرغم من أن مصممها هو المهندس المعماري الأسباني العالمي “خوليو ﻻفونتي”.

ويقع ميدان الدراجة في شمال جدة تقاطع شارع الملك فهد ( الستين ) مع الروضة، وهو بشكل مُجسم دراجة تعد أكبر دراجة العالم وقد سجلت في كتاب جينس للأرقام القياسية وهي مصنوعة من بقايا أول مصنع للرخام السعودي وهي من أجمل معالم جدة وتمتاز بتواجد الأسواق والمطاعم بالقرب منها.

والجدير بالذكر أن دراجة جدة تعد عملاً فنياً يمزج بين عناصر البيئة والموروث الحضاري، وصممها المهندس المعماري الأسباني العالمي “خوليو ﻻفونتي” وعندها كان المهندس محمد سعيد فارسي –رحمه الله- أميناً لجدة في ذلك الوقت، وتم نقلها مؤخراً بتقاطع طريق الملك فهد مع شارع الروضة، للارتقاء بمستوى شبكة الطرق بالمحافظة.