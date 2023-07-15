أثارت صور هرم دهشور بمصر جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها مستخدمو المواقع هرم الجيزة “بيُفرط مننا حجر حجر”.

وكشف مصدر مصري مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن الصور المتداولة عارية عن الصحة ولا تنتمي لأهرامات الجيزة.

وأضاف أنه هرم دهشور أو الهرم المنحني أحد الأهرامات التي بناها الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة، أطلق عليه اسم المنحني بسبب الانكسار الموجود به.

وأوضح المصدر أن الجزء المنهار في الهرم ليس جديدا لكنه من آلاف السنين، حيث أطلق عليه اسم المنحني بسبب الانكسار الموجود به والذي تسبب في تغيير زاوية بنائه.

وأردف أنها مشكلة هندسية في التصميم، حيث بدأ بناء الهرم بزاوية 55 درجة ولكن كان لا بد من تعديله إلى 43 درجة بسبب الحمل الزائد في الأحجار، مما أدى إلى عدم الاستقرار.