طالب الإعلامي الدكتور محمد الباز، بضرورة تدريس الثقافة الجنسية في المدارس، ووجود برامج بالإعلام تتحدث عن هذه الثقافة.

وقال الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، “الإنسان يجب أن يكون عنده معلومات عن كل شيء في الحياة”، لأن العروسة ماتت في ليلة الدخلة بسبب إصابتها بنزيف، أدى لوفاتها”.

وأوضح الباز أنه تم نقل العروس إلى المستشفى بعد 5 ساعات كاملة من هذا النزيف، ولكن بعد فوات الأوان.

وعلق: «الحادث ممكن يحصل في أي وقت، لكن احنا عندنا قلة وعي جنسي، وللأسف الزوج يتعامل مع زوجته وكأنها فريسة، وعشان كده محتاجين الناس تكون أكثر وعيا في كل الأمور ومنها هذا الأمر».

وأردف محمد الباز: «الجنس مش عيب، وده نشاط إنساني، والناس من حقها تكون عارفة كل حاجة عنه وميكونش أمر مجهول».

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