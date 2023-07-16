تتغنى مواقع التواصل الاجتماعي بـ كريستيانو جونيور نجل نجم النصر رونالدو، بعدما اندمج مع المجتمع السعودي بسرعة كبيرة وكون صداقات كثيرة تظهرها العديد من مقاطع الفيديو التي يتفاعل معها الجمهور بحماس .

وهذه المرة ظهر كريستيانو جونيور وهو يرتدي الزي السعودي رفقة جدته في صورة جميلة ينبعث منها حب الطفل الكبير لجدته موثقًا ذلك بالزي السعودي الذي اعتمد الظهور به .

نجل نجم النصر الذي جاء مرتديًا الزي السعودي، ظهر محتضنًا جدته ويقبلها وهي في سعادة بالغة.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى الذي يظهر بها جونيور منغمسًا في المجتمع السعودي سواء من خلال اندماجه مع أصدقائه الجدد أو ارتدائه للزي السعودي

حيث ظهر نجل نجم النصر من قبل وهو في لحظات مرحة مع أصدقائه في المملكة كما وكأنه يعرفهم منذ زمن .

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة جونيور معجبين بها، حيث جاء من بينهم تعليق لـ شخص يقول:” ذا صار ولدنا رسميًا .