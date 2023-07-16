يعتزم محمد الدهش، الطعن في قرار رفض ترشحه لرئاسة نادي الفيحاء، الذي صدر عن لجنة الانتخابات للأندية بوزارة الرياضة، حيث سيقدم كل الأوراق الثبوتية بشأن عدم مخالفته للوائح.

وكانت لجنة الانتخابات استبعدت الدهش وقائمته بالمجمل وفقاً للمادة 27 فقرة 4 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية رغم أنه الوحيد المستبعد وفق المادة 12، حيث إن استبعاد رئيس القائمة يعني استبعاد البقية.

يذكر أنه في حال قبول طعن الدهش، فإنه سيعود للسباق مع الدكتور توفيق المديهيم، الذي قُبلت قائمته بالكامل، أما في حال رفض الطعن فستتم تزكية المديهيم رئيساً لنادي