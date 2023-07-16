قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه “متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرته مع إنتر ميامي في الولايات المتحدة”، وجاء ذلك بعد تقديمه للجماهير

وقال ميسي “إنها فرصة رائعة، سنواصل معا بناء هذا المشروع الجميل.. الفكرة هي أن نعمل سويا لتحقيق أهدافنا، ومتشوق للغاية للبدء في المساعدة هنا”.

ويمتد عقد بطل العالم مع “الألبيسيليستي”، حتى موسم 2025، أي لموسمين ونصف، مع الوضع في الاعتبار انتصاف الموسم الجاري في الدوري الأمريكي.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد طفرة كبيرة على مستوى الأحداث الرياضية في الفترة المقبلة، حيث ستكون مسرحا لبطولة كوبا أمريكا صيف العام المقبل، ثم في العام التالي مونديال الأندية في شكله الجديد، بمشاركة 32 فريقا، ومن بعدهما الحدث الأكبر وهو كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك وكندا.