قدم نادي الشباب عرضًا إلى نادي روما الإيطالي لكسب خدمات لاعبه ليوناردو سبينازولا.

وذكرت صحيفة CalcioNews24، أنه “وصل العرض بالفعل إلى روما الإيطالي . الفريق السعودي هو الشباب الذي قدم عرض قدره 6 ملايين من أجل ليوناردو سبينازولا”.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ينتهي عقده مع روما في يونيو 2024، مؤكدة أن رحيله لن يكون قراراً سهلاً من جانب “الغيلاروسي” خاصة أن سبينازولا من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كما أنه من اللاعبين الدوليين الذين أسهموا في فوز إيطاليا بلقب يورو 2020.