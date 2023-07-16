مرايا العلا واجهة التراث العريق بالمملكة ومستقبل الخليج في القمة .. فيديو

تعتبر قاعة المرايا تحفة فنية حقيقية تتربّع الأودية الصحراوية في العلا، حيث تنهض من الرمال مثل السراب، وتُغطي هيكل المبنى ألواح عاكسة تُظهر جمال العلا وتتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة.

وتحتفل قاعة مرايا بالدور التاريخي المهم للعلا، باعتبارها نقطة التقاء الحضارات القديمة على مَر القرون، وتشكّل المرايا العاكسة على المبنى لوحة فنية معاصرة تُظهر التراث العريق للمنطقة.

وأطلق على مسرح “مرايا “ هذا الاسم نظرًا لاكتساء واجهته بالمرايا العملاقة، لتعكس سحر الطبيعة الخلابة في “العلا” التي تضم منطقة الحِجر، أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي.

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية قاعة مرايا ضمن قائمتها كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، إذ تبلغ مساحة واجهة القاعة الخارجية 9740 متراً مربعاً من زجاج المرايا المقدم من مجموعة “غارديان غلاس” للزجاج.

ويُعد المبنى العاكس موطنًا لمشهد الفنون والثقافة في العلا، وامتداداً للمنظر الطبيعي المحيط به، حيث يعكس حرفياً المنحدرات والتكوينات الصخرية الأسطورية ليتحول المبنى الفريد عملاً فنياً في حد ذاته.

وعن فكرة أكبر مبنى عاكس في العالم، أفاد مصمم المبنى المهندس المعماري الإيطالي فلوريان بوج بأن “قاعة مرايا تم إنشاؤها عن طريق الاجتزاء ونحت الكتل كما هو الحال في الهندسة المعمارية للأنباط، ويجعلنا هذا الصرح الفريد نفكر في المشهد الذي لا يضاهى من الملحمة الجيولوجية والتجريد الجذري للطبيعة الساحرة في العلا والتوغلات الفريدة للإنسان في المناظر الطبيعية.