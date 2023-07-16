أشعلت صفقة اللاعب ساديو ماني المرتقبة الجدال والغضب بين جمهوري النادي الأهلي ونادي النصر.

حيث أكد عضو ذهبي نصرواي أنه في حال توقيع صفقة اللاعب ساديو ماني المرتقبة، ستكون للنادي الأهلي فقط وذلك لأنه أول من فاوضه.

وقال سعد آل مغني عبز حسابه الرسمي في تويتر:” خذ العلم، ماني إذا جاء للدوري السعودي، ماني إذا جاء بيلعب لنادي الأهلي فقط لاغير، لأنه أول من فاوضه.”

وكانت مصادر صحفية أكدت في وقتٍ سابق أن المفاوضات بين النادي «الأهلي» واللاعبين الدوليين ساديو ماني ورياض محرز وصلت إلى مراحل متقدمة وإيجابية.

وأفادت بأن أحد أعضاء فريق المفاوضين اجتمع مع ساديو ماني، ضمن مرحلة المفاوضات، ليصل رد اللاعب بعدم الممانعة في تمثيل النادي بشكل رسمي، على أن تبدأ المفاوضات مع ناديه «بايرن ميونخ» الألماني للموافقة على انتقاله، والتوصل إلى مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان.

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي في النصر أحمد الغامدي، أكد في وقتٍ سابق أن إدارة النصر، بدأت التفاوض مع نظيرتها في بايرن على ضمّ المهاجم، مايو الماضي، لكن تمَّ إيقاف الخطوة بعد حل مجلس إدارة النادي، والدخول في إجراءات عقد الجمعية العمومية، التي استمرَّت أسبوعين.

وتظل المشاحنات بين النادي الأهلي والنصر على ماني مستمرة، حيث يرى كلٌ منهم أن فريقه هو من عرض على ماني الانضمام لصفوفه أولاً.