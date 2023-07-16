يعتزم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة عدد من المزادات 19وذلك خلال المدة من 16 إلى 18 يوليو الحالي.

يبلغ عدد المزادات 19 مزادا وهي تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 284 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 7 مناطق مختلفة في المملكة.

ويبدأ المزاد بـ 87 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات قطوف نجد وأيقونة الرياض ورتاج طويق ومرابح الرياض الحضوري، ثم 96 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة تشمل جدة وتبدأ المزادات بمزاد لوجستيك وشامخات وواحات مكة الإلكتروني ودكة مسارات الحضوري، و13 عقارًا بالمدينة المنورة في مزاد البلد الحضوري.

كما يقام مزاد لبيع وتصفية 42 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد أرياف القصيم وأوتاد القصيم ونسمات بريدة الإلكتروني، و18 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادين تبدأ مع لؤلؤة الشرقية وقناديل الحفر الإلكترونيين، و17 عقارًا بمنطقة حائل تبدأ بمزاد الفرص الإلكتروني، وأخيرًا 11 عقارًا في منطقة عسير بمزاد جواهر الإلكتروني.