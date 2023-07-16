أبدى اللاعب الجديد بفريق نادي الهلال، روبن نيڤيز، حماسه لخوض المنافسات بدوري روشن.

وقال “نيفيز” إنهم سيقاتلون ويحاربون من أجل الفوز بكل البطولات، لافتا إلى أنه تلقى العديد من العروض لكنه اختار الهلال لأن الأخير قدم له عرضا جيدا.

ولفت إلى أنه سبق له أن سمع أخبارا عن الهلال لأن النادي كان يتعاقد مع مدربين من البرتغال، كما أن النادي يمتلك جمهور كبير وطاقم عمل كبير، ويوفر للاعبيه ما يريدونه للتفكير فقط في كرة القدم.

وأكد أن لديه 3 أبناء وزوجة رائعة ويهتم برأيهم، مشيرا إلى أن عائلته رحبت بالقدوم لنادي الهلال، وأنه يتشرف بالتعاقد معهم.