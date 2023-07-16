كشفت مصادر أن مطالب مانشستر سيتي المالية بخصوص التنازل عن مدافعه إيميرك لابورتي، تسببت في تراجع النصر عن التفاوض معه.

وأوضحت تقارير أن إدارة نادي النصر، صرفت النظر عن التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد مبالغة النادي واللاعب في مطالبهم المالية.

وكان مانشستر سيتي أبدى استعداده لبيع الدولي الإسباني إيمريك لابورت، وسط اهتمام من آرسنال في الدوري الإنجليزي، وكذلك برشلونة أيضا.

وأوضحت “ذا صن” البريطانية، في وقت سابق أن مانشستر سيتي مستعد للسماح لـ لابورت بالرحيل، إذا حصل على 25 مليون جنية إسترليني.