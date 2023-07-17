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صدى سبورت

الطويرقي : كان هناك اجماع أن من يترأس نادي الشباب هو محمد المنجم ثم تم دخول الثنيان

الطويرقي : كان هناك اجماع أن من يترأس نادي الشباب هو محمد المنجم ثم تم دخول الثنيان

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