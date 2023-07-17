يستعد البولنودي كريتشوفياك لاعب وسط فريق الشباب للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وأفادت مصادر صحفية بأن اللاعب البولندي كريتشوفياك أراد تغيير الوجهة وخوض تجربة جديدة في دوري روشن الموسم القادم بعد انتهاء عقده رسميًا مع نادي الشباب.

وأكدت صحيفة ” فوت ميركاتو الفرنسية ” ،أن نادي أبها مهتم بفكرة التعاقد مع كريتشوفياك البالغ من العمر 33 عامًا لتمثيل الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت أن المفاوضات جارية حاليًا بين مسؤولو نادي أبها ووكيل أعمال اللاعب للاتفاق على صيغة العقد والراتب السنوي، وهناك مؤشرات إيجابية في المحادثات لإنهاء الأمور في الفترة القادمة.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع البولندي كريتشوفياك لمدة موسم وحيد من فريق كراسنودار الروسي على سبيل الإعارة ليشارك في دوري روشن الموسم الماضي 2022/2023.