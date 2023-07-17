تصدر سافيتش المحترف بصفوف الهلال قائمة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية في المملكة

بـ50 مليون يورو.

يليه نيفيز المحترف في صفوف الهلال أيضا بـ40 مليون يورو، وفي المركز الثالث بروزوفيتش المحترف بصفوف النصر بـ25 مليون يورو.

وفي المركز الرابع كريم بنزيما بـ25 مليون يورو، ثم روبرتو فيرمينو بـ18 مليون يورو، يليه نغولو كانتي بـ15 مليون يورو.

وجاء في المركز السابع خاليدو كوليباتلي بـ15 مليون يورو، ثم كريستيانو رونالدو بـ15 مليون يورو، وبالمركز التاسع أندرسون تاليسكا بـ15 مليون يورو و في المركز العاسر جواو جوتا بـ13 مليون يورو.