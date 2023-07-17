شبه جماهير ميامي قدم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بقدم الـ goat.

وأطلق الكثير من جماهيره عليه لقب goat، فهو يتميز بخفة قدمه وسرعة حركاته الكروية في الملعب مثل حركات الماعز.

واحتفل عدد من الأشخاص بقدم إنتر ميامي من خلال استعراض حركات ماعز في مقطع فيديو كأنها ميسي في أرض الملعب.

يذكر أن الكثيرون يشبهون ميسي على أنه أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كما فاز بسبع جوائز من الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بستة أحذية ذهبية أوروبية، قضى معظم مسيرته الاحترافية مع برشلونة، حيث فاز بـ35 لقبًا مع النادي.