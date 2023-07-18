تحدث محترف نادي النصر البرتغالي كرستيانو رونالدو بعد نهاية مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو الإسباني ضمن معسكره التحضيري في البرتغال والتي خسرها النصر بخماسية نظيفة.

ورد عن سؤاله عن مستوى الدوري السعودي قال :” الدوري البرتغالي ؟ دوري جيد ولكن ليس في القمة , الدوري الأمريكي ؟ كرة القدم في السعودية أفضل من امريكا “.

وأضاف :” بعد ما إنتقلت للدوري السعودي الجميع ذهب هنا , الكرة الأوروبية خسرت الكثير من الجودة الآن والدوري الانجليزي هو الدوري الوحيد الذي يتفوق على الجميع بفارق كبير جدًا عن البقية “.

واختتم حديثه :” لن أعود إلى أوروبا مجددًا، عمري 38 سنة ونصف الآن “.