تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫21585 مقابل الريال الواحد 0٫23720

الدولار: 3٫75061 مقابل الريال الواحد 0٫26654

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74921

دينار أردني: 5٫28782 مقابل الريال الواحد 0٫18912

دينار كويتي: 12٫23688 مقابل الريال الواحد 0٫08172

الريال القطري:1٫03010 مقابل الريال الواحد 0٫97078

الدرهم المغربي:0٫38668 مقابل الريال الواحد 2٫58612

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23723