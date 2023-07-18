تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫21585 مقابل الريال الواحد 0٫23720
الدولار: 3٫75061 مقابل الريال الواحد 0٫26654
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74921
دينار أردني: 5٫28782 مقابل الريال الواحد 0٫18912
دينار كويتي: 12٫23688 مقابل الريال الواحد 0٫08172
الريال القطري:1٫03010 مقابل الريال الواحد 0٫97078
الدرهم المغربي:0٫38668 مقابل الريال الواحد 2٫58612
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23723
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