رفض نجم نادي شنغهاي ايست الصيني، النمساوي ماركو ارناوتوفيتش عرضاً ضخماً من نادي الشباب

وأكدت مصادر اليوم الثلاثاء أن لاعب كرة القدم النمساوي ماركو ارناوتوفيتش رفض العرض الذي قدمه نادي الشباب

وانضم ماركو أرناوتوفيتش إلى نادي شانغهاي سيبغ في الدوري الصيني الممتاز، قادمًا من فريق وست هام

في صفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه إسترليني.

وتُواصل أندية روشن استقطاب أبرز النجوم، وقد تعاقد «النصر» مع كريستيانو رونالدو، و«الاتحاد» مع كريم بنزيمة، وكذلك مع المدربين، وقد تعاقد نادي «الاتفاق» مع المدير الفني ستيفن جيرارد.