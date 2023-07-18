شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، في حفل زفاف عائلة بقشان.

وظهرت أحلام في حفل الزفاف الذي أقامته عائلة بقشان وهي تؤدي إحدى أغنياتها بإطلالة مميزة.

وكانت أحلام قد تعرضت لانتقادات حادّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عقب شعورها بالفخر وتقديمها التحيّة إلى الهند وسلاحها الجوي.

ونشرت فيديو رصد مشاركة طائرات الهند في العرض العسكري في باريس، في العيد الوطني الفرنسي، معلّقةً بقولها: “طائرات رافال من سلاح الجو الهندي زيّنت السماء في موكب يوم الباستيل في باريس بفرنسا، لحظة فخر للهند حيث تحلّق طائراتنا بقوة”.

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