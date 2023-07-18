أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.1%، ليغلق عند 11769 نقطة (- 12 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.1 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 %، عند 70.70 ريال.

وهبط سهما الخزف السعودي، والمنجم، بنسبة 5 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2023.

وأغلق سهما الصقر للتأمين، واتحاد الخليج الأهلية، عند 17.64 ريال ( – 4 %) للأول، و11.42 ريال (- 2 %) للثاني، وكان البنك المركزي السعودي قد وافق على اندماج الشركتين.

في المقابل، ارتفع سهم الأهلي السعودي، بأكثر من 3 %، عند 40.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم.

وتصدر سهم الموارد، ارتفاعات اليوم بنسبة 6 %، عند 144 ريالا.