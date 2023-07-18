اعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي إلى الشعب النيوزيلندي، على خلفية محاولة لاعباته تقليد رقصتهم الشعبية الشهيرة التي تسمى “الهاكا”، في وقت كانت السخرية بادية على أدائهن.

وتستضيف نيوزلندا مشاركة مع أستراليا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، خلال الفترة ما بين 10 يوليو و20 أغسطس 2023، وهي النسخة الأولى التي ستجري بمشارك 32 منتخبا بدلا من 24.

وقامت لاعبة المنتخب الإسباني، إيفانا آندريس، بتقديم اعتذار عبر مقطع فيديو، مبررة الموقف بقولها: “نحن في نيوزيلندا منذ أيام قليلة فقط، علينا أن نتعلم الكثير بخصوص ثقافتهم”.

وأشارت التعليقات وردود الفعل بحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية على أن التصرف أثار الاستياء لدى الشعب النيوزيلندي و وصفوه بأنه تقليل من احترام ثقافتهم وتاريخهم، وردة الفعل هذه دفعت الصفحات الرسمية للمنتخبات إلى المسارعة لحذف جميع مقاطع الفيديو المسيئة.

ويذكر أن “الهاكا” هي رقصة تقليدية شهيرة عند شعوب الماوري، حيث تؤديها في مختلف المناسبات من أجل لفت انتباه البقية، سواء قبل الحروب أو الاحتفالات والأحداث المهمة، في حين تعتبر محاولة تقليدها بطريقة سيئة قلة احترام.