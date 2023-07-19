اجتماع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الثلاثاء ، عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات مرة أخرى استعدادًا للموسم الكروي الجديد ، وأبلغهم أن النادي أكبر من أي لاعب ، موجهًا لرسالة مبطنة لمبابي.

و أشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن مبابي كان إيجابيًا للغاية اليوم بعد عودته إلى باريس عقب الانتهاء من عطلته ، وكان تركيزه منصب على العمل فقط.

وكان مبابي أثار غضب مسؤولي باريس سان جيرمان، بسبب تصريحاته الأخيرة ، وأضافت الصحيفة وجود انقسام داخل النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي وضع مبابي أمام خيارين إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف في ظل رغبته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني .