تفتتح شركة “بريغز أوتوموتيف” البريطانية أول وكالة لها في السوق العربي داخل المملكة العربية السعودية ؛ حيث تتطلع الشركة إلى التوسع في أسواق جديدة لتضم الأمراء وكبار رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لاقتناء سياراتها فائقة السرعة (Supercars) البالغ سعرها نحو 300 ألف دولار.

وتأمل الشركة المعروفة باسم “باك” (BAC)، بيع سيارة السباق “مونو” (Mono) أحادية المقعد و المعتمدة رسميًا للسباقات، في أسواق الشرق الأوسط انطلاقًا من فروعها في الرياض وجدة.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة عن أحد طرازاتها الذي عُرض بسباق “فورمولا 1” في جدة في وقت سابق من هذا العام، والذي جذب اهتمامًا قويًا من جانب العملاء. و يبدأ سع السيارة “مونو آر” (Mono R) الرائدة نحو 300 ألف دولار .

ويُذكر أن الشركة حققت ، نجاحًا وانتشارًا عالميًا ، إذ بدأت مؤخرًا عملياتها في الولايات المتحدة ، وذلك بعد توسعها في قارة آسيا مطلع العام الجاري .