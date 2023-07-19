اختتم مهرجان العنب والفواكه الموسمية الرابع بالماوين، الثلاثاء، والذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشارك أكثر من 30 مزارع في المهرجان لتسويق منتجاتهم من العنب والفواكه الموسمية بمختلف الأصناف، وبعض المنتجات من العسل، والسمن، من إنتاج مزارعهم الخاصة، كما شاركت عدة جهات حكومية في التكامل والتنسيق لاقامة هذا المهرجان وفي مقدمتها إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير بالمنطقة والأمانة ممثلة في بلدية الماوين والجهات الامنية واهالي المركز بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير.

وتزامن موعد المهرجان مع إنطلاق صيف عسير 2023 لدعم السياحة وتحقيق عائدات اقتصادية متنوعة.

وأعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المكلف محمد بن أحمد بن محسن عن شكره وتقديره لكل من شارك وساهم ودعم هذا المهرجان وفي الختام كرم مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة بالماوين نيابة عن مدير عام الفرع المكلف المشاركين في المهرجان لقاء ما بذلوه لإنجاح المهرجان.