أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، أن لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، وافق على الانتقال إلى الأهلي.

وأشار حفيظ دراجي، إلى أن ذلك بعدما اتفق مع الأهلي على كل التفاصيل، بينما قال أن إدارة السيتي تتريث بحثا عن البديل ، وتطالب بالمزيد من الأموال مقابل إتمام الصفقة.

يذكر أن رياض محرز صاحب 32 عاما يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ 5 مواسم، وينتهي تعاقده في صيف 2025.

وأحرز محرز 15 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 47 مباراة مع السيتي في الموسم الماضي، وساهم في الإنجاز التاريخي لناديه بتحقيق ثلاثية البريميرليج والكأس ودوري أبطال أوروبا.