ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في صورة عفوية وهو يحمل الطفلة منيرة بنت فهد بن فلاح بن حثلين.

وخطفت صورة خادم الحرمين الشريفين مع الطفلة الصغيرة، الأنظار لاهتمامه حفظه الله، وحبه للصغار وتعلقهم به؛ حيث بدت الطفلة الصغيرة وهي ساكنة ويبدو على وجهها علامات السعادة والاطمئنان.

ويحرص الملك سلمان على زيارة أفراد الأسرة المالكة وأقاربه وأصدقائه وكذلك ممن عملوا تحت إشرافه خلال تقلده المناصب المختلفة في الدولة، كما يحرص دومًا على مشاركة الصغار وحملهم الذين بدورهم يبادلونه الحب وتبدو عليهم مشاعر الأمان والطمأنينة.