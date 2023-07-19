أكد الإعلامي القدير عبدالرحمن الجماز مدير تحرير جريدة الرياضية سابقًا، أن جماهير الزعيم مازالت تنتظر لاعب من فئة A أسوة بالنصر والاتحاد والأهلي.

وقال الجماز عبر حسابه الرسمي في تويتر :” سواء وقع مالكوم للهلال أم لا، جماهير الزعيم مازالت تنتظر لاعب من فئة A أسوة بالنصر والاتحاد والأهلي”، مؤكدًا أنه بغير ذلك سيكون من الصعب المنافسة على تحقيق البطولات وسط فوارق كبيرة لثلاثي الصندوق .

وكانت جريدة الرياضية أفادت في وقتٍ سابق أن الهلال أحرز تقدمًا في ملف التعاقد مع لاعب نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، البرازيلي مالكوم، وتوصل لإتفاق نهائي مع نادي زينيت الروسي لشراء عقد البرازيلي مالكوم.

وانضم مالكوم إلى نادى زينيت سان بطرسبرج منذ 2019، وخاض مع الفريق 27 لقاء، وقام بـ30 مساهمة تهديفية، وسجل 23 هدف، وصنع 7 أسيست.