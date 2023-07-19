تعاطف نادي إيخيدو الإسباني، مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وشهدت مباراة ودية للفريق مع نظيره ألميريا والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 7-0، قيام نادي إيخيدو بوضع لوحة على أرض الملعب ليعلن تعاطفه من خلالها مع تركي آل الشيخ، كما علق حساب النادي على منصة تويتر: “ستعود أقوى”.

ومن جانبه، شكر رئيس الهيئة العامة للترفيه نادي إيخيدو على هذا الفعل من خلال صورة للافتة التي كانت في المبارة، معلقًا:” أشكر نادي إيخيدو على روحهم”، فيما كان تركي آل الشيخ أجرى عملية جراحية في نيويورك، فجر الأربعاء.