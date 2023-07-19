بات صبر باريس سان جيرمان ينفد مع لاعبه الفرنسي كيليان مبابي ، والذي يرفض مغادرة النادي هذا الصيف أو توقيع عقد جديد ، حيث كشف موقع “ذا أثلتيك” أن إدارة النادي الفرنسي تخطط لاستبعاد مبابي من التدريبات الجماعية وإرساله إلى المدرجات طوال الموسم المقبل إذا لم يوافق على شرطها.

وفي وقت سابق ، قد أبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند التمديد للعام الثالث في عقده مع النادي ، الذي وقعه في مايو 2022 ، إذ أراد الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي ، في قرار فسرته مصاد الإعلام الفرنسية بأنه جاء من أجل الحصول على مكافأة الولاء في العقد البالغ قيمتها 40 مليون يورو.

وبحسب الموقع الشهير ، فإن مبابي سيسافر مع باريس إلى اليابان في جولته الآسيوية يوم 22 يوليو ، وإذا لم يتم حل أزمته مع النادي خلال تلك الفترة ، سيبدأ النادي في الضغط على اللاعب ، و الذي تمتلك خياران ، إحداهما التمديد والثاني هو الانتقال ؛ حيث رفض ناصر الخليفي مواصلة مبابي الموسم المقبل والخروج مجانًا.

وأضاف: سيتم استبعاد مبابي من التدريبات الجماعية، وسيتم إرساله إلى المدرجات ولن يكون جزءًا من الفريق ، في إطار خطة النادي لمعالجة قضية اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 وتصدر هدافي النسخة الماضية.

ويُذكر أن مبابي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة من مواطنه موناكو ، قبل أن يتحول الانتقال إلى بيعه مقابل 180 مليون يورو ، مما جعله ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد زميله البرازيلي نيمار ، الذي انتقل من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.